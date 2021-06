Lo que era un secreto a voces en el paddock de MotoGP se acaba de hacer oficial. Maverick Viñales no continuará en Yamaha la próxima temporada. El piloto español y el equipo de los diapasones han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato a finales de 2021.

Un contrato que expiraba en 2023 pero que Viñales no estaba dispuesto a finalizar tras su descontento con el rendimiento de la Yamaha M1, con la que solo ha logrado una victoria en la presente temporada . Tras su segundo puesto en el Gran Premio de Holanda, Viñales, sexto en el Mundial, había dejado caer en los medios su marcha de la escudería nipona. Una marcha que se ha confirmado a través de un comunicado de Yamaha.

"Es con tristeza que nos despediremos de Maverick a final de año. Estamos en la mitad de nuestra quinta temporada juntos y a lo largo de los años hemos logrado muchos éxitos, pero también tuvimos que manejar muchos malos momentos", anuncia Lin Jarvis, director de Yamaha.

"Después del GP de Alemania, que fue el fin de semana más difícil de nuestra asociación, tuvimos importantes discusiones en Assen y llegamos a la conclusión de que sería de interés para ambas partes tomar caminos separados en el futuro", afirma Jarvis, quien asegura que seguirá trabajando con el '12' para seguir luchando en las 10 carreras que restan al campeonato..

"Yamaha pondrá su máximo esfuerzo, como siempre lo hemos hecho, para brindar todo nuestro apoyo a Maverick y terminar esta temporada de la mejor manera posible", se lee en el comunicado de Yamaha, en el que también ha querido pronunciarse el propio Viñales.

"La asociación con Yamaha ha sido muy importante para mí durante los últimos cinco años y separarme de ellos fue una decisión difícil. En estas temporadas juntos, experimentamos grandes logros y momentos difíciles. Sin embargo, el sentimiento subyacente es de respeto y aprecio mutuos. Estoy totalmente comprometido y me esforzaré por lograr los mejores resultados durante el resto de la temporada", añade.

Su futuro, cerca de Aprilia

Tras la marcha de la escudería japonesa, el de Roses apunta a Aprilia como futuro destino en 2022. El gerundense tiene todas las papeletas para sustituir a Lorenzo Savadori en la escudería italiana la próxima temporada. Un movimiento que ya ha tenido reacciones entre los expertos de MotoGP. Una operación que muchos no esperaban y de la que hacen una curiosa comparación.

"Lo de Viñales y Aprilia es el movimiento más bizarro en la historia de nuestro deporte. Es como si Cristiano Ronaldo ficha por el Wigan", afirma Neil Hodgson, expiloto y comentarista de la categoría reina en la cadena británica 'BT'.

Aleix Espargaró, actual piloto de la marca italiana, abre la puerta al catalán cuando le preguntan por la posibilidad de verle al otro lado del 'box' el próximo curso. "¿Viñales? Igual los jóvenes que no han venido se arrepienten de no haberlo hecho. "Es como un segundo hermano para mí y no está feliz. Sería un equipo de ensueño", afirma.