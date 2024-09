Después de muchísimo sufrimiento, de cambiar de equipo, de dejar atrás a su equipo de toda la vida... Marc Márquez ha vuelto a la victoria. La consiguió en el Gran Premio de Aragón con pole, triunfo en el sprint y en la carrera del domingo.

Una victoria "diferente", ha reconocido Marc en 'Cope': "Esta victoria es diferente porque he tenido que tomar decisiones contra mi corazón, como dejar el equipo de mi vida y a mis amigos en Honda".

¿Por qué MotorLand es un circuito ideal para él? "Se juntó todo. Se me dan mejor las curvas de izquierdas. Las sensaciones habían sido muy buenas. Por la noche llovía barro, por la mañana patinaba la pista y ahí es donde me encuentro mejor. Son más fáciles las vueltas si lo tienes a un segundo o dos. Para mantener la concentración. Fue una explosión de emociones. Me venían a la cabeza todos los momentos que hemos pasado".

Sus condiciones físicas han cambiado desde su gravísima lesión en el brazo derecho: "Me gustaría tener el brazo de hace 5 años... pero no lo tengo y toca emplear más horas y esfuerzo".

"Un atleta convive con molestias. He renunciado a muchas cosas para seguir creciendo y superar las lesiones y cuatro años de infierno", cierra el piloto de Gresini, que será compañero de Pecco Bagnaia el año que viene en la Ducati oficial.