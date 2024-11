Jorge Martín podría ser campeón del mundial de MotoGP ya este sábado si logra sacar dos puntos a Pecco Bagnaia. Pero de momento es el italiano el que se ha mostrado más fuertes. En los entrenamientos del viernes ha logrado los mejores tiempos a pesar de tener un susto que le mandó al suelo.

Y Marc Márquez lanza un serio aviso a Martín: es Pecco el que parece estar más fuerte hasta el domingo. Con el resto lejos.

"Muy a la par todos pero creo que Pecco tiene bastante más que el resto de momento...", dice el piloto de Gresini, que está disputando su último fin de semana con la satélite antes de dar el salto a la Ducati oficial.

"He visto a Jorge haciendo su trabajo, buscando los límites en los entrenamientos, que es lo que hay que hacer, rodando bien y probando todo lo que hay que probar para no tener dudas el domingo, creo que es el único piloto que ha montado todos los neumáticos. Lo he visto bien", dice el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

E insiste sobre Pecco, al que ve "muy fuerte": "Por otro lado he visto a un Pecco muy fuerte, haciendo lo que tiene que hacer, arriesgar, rodar rápido y liderando sesiones, que es lo que ha hecho".