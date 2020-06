El ocho veces campeón del mundo de motociclismo Marc Márquez ha salido al paso de las críticas que le acusan de "acomodarse" en el equipo Repsol Honda, el más en forma de la parrilla de MotoGP.

"¿Cambiar de marca? ¿Para qué? No necesito una motivación extra", ha asegurado en el podcast 'Carreras Cruzadas', donde defendió su decisión de ampliar el contrato con su equipo para cuatro temporadas más.

"Siempre he sido muy claro. Hay dos Honda o dos motos más idénticas a la mía. La que lleva mi compañero de equipo y la que lleva Cal Crutchlow. Yo me quiero sentir a gusto y feliz donde esté. Y si me siento feliz y las cosas salen bien", continuó el de Cervera.

Estas palabras llegan días después del duro ataque de Casey Stoner, que aseguró que abandonó Honda porque "la joven promesa no le quería cerca".

"Me aparté, sentí que no podía darles lo que necesitaban. A veces los pilotos no entienden algunas cosas, ven los datos, creen que es la dirección correcta y no siempre lo discuten con otros pilotos", aseguró Stoner en 'GPOne'.

Lo cierto es que Marc Márquez es el dominador indiscutible de la actual MotoGP, donde ha logrado un total de seis títulos (2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019).