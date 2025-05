Marc Márquez habla como nunca sobre el peor momento de su carrera

"Hace dos años fue, probablemente, el peor momento de mi carrera deportiva, porque en 2020 empezó la pesadilla": así, a corazón abierto, se muestra Marc Márquez en una entrevista en la 'BBC' hablando de su momento más crítico.

El ilerdense reconoce que tenía miedo de salir de su zona de confort: "No sabía qué pasaría en el futuro, pero tuve que tomar decisiones arriesgadas, difíciles. No estaba listo para volver a ganar. En Honda estaban mis amigos y tenía un sueldo muy bueno".

Sin embargo, tras pasar cuatro veces por quirófano y a pesar de tener la retirada en mente, el octocampeón quería comprobar si seguía siendo competitivo.

"Dije no a todas estas cosas sólo para probarme a mí mismo si era capaz de ser rápido. Era el reto más difícil de toda mi carrera... y ya lo he conseguido, era volver después de mis muchas lesiones. Me rompí muchas cosas intentando mejorar mis habilidades", recuerda.

Y entonces de marcó un plan: "El primer objetivo era reconstruir la confianza. Y reconstruir la confianza significa ponerte, paso a paso, objetivos que puedas alcanzar. La victoria no puede llegar directamente. Primero, tienes que entender la moto. Luego, acabar en el 'top 5'; después, en el podio y, luego, paso a paso, luchar por ganar".

Ahora, cinco años después de aquella fatídica caída en Jerez y tras cuatro operaciones, Marc Márquez lidera el Mundial y es el gran favorito para alzar la corona. Y lo es porque ha ganado en madurez.

"Pienso más en la seguridad e intento calcular más los riesgos. Uno de los puntos más fuertes y más débiles de mi carrera es que me era difícil ver los riesgos. Hace diez años, era como: 'Mi cuerpo es sólo para pilotar una moto, no me importa, estoy en forma y me recuperaré'. Pero ahora he entendido que recuperarte de algunas lesiones es muy difícil", zanja.