Marc Márquez explica por qué no se tendría a sí mismo de compañero de equipo

"¡Por supuesto que no!"

Finalizada la temporada 2024 de MotoGP y tras disfrutar de unos días de merecido descanso, Marc Márquez pasó por el programa 'Hangar 7' para tratar algunos aspectos de su futuro.

Cómo no, le preguntaron por su relación con Pecco Bagnaia en el garaje del equipo oficial de Ducati y, en concreto, si poniéndose en la piel del italiano querría tener a un compañero como él en el equipo.

"¡Por supuesto que no! Al mismo tiempo quieres tener un buen compañero, pero yo no quiero tener otro Marc", arrancó el ilerdense.

"Este año también fue un poco extraño tener a tu propio hermano en el equipo. Por supuesto que eres un competidor en las pistas, pero también necesitas ese nivel de competencia en la pista", añadió.

Sobre su papel en Ducati, Márquez asegura que prefiere mantener un perfil bajo y empezar "aprendiendo de Pecco".

"Por supuesto también quiero ganar. Estamos en la misma moto. Me siento muy bien físicamente. Los últimos dos años han sido los más difíciles de mi carrera. Estoy deseando que empiece la temporada. Si no gano yo, tiene que ganar Pecco. Si él no gana, tengo que intentar ganar", añadió.