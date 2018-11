Marc Márquez celebró por todo lo alto un nuevo título en Cervera: "Esto es lo que me da gasolina para el año que viene"

El piloto de Repsol Honda Marc Márquez, que celebró este sábado, en su Cervera natal, su quinto Mundial de MotoGP, afirmó que los títulos son "la gasolina" que le pide el cuerpo.

"Aunque parezca normal, esto es un sueño", manifestó Márquez, que suma ya siete títulos mundiales tras los conseguidos también en 125cc y Moto2.

El catalán explicó que vive esta experiencia "como si fuera la primera vez" y que la próxima temporada irá "con las mismas ganas" a por el campeonato. Márquez se mostró muy feliz por poder celebrarlo con sus seguidores: "Es muy bonito. No me gustaría que se lo tomaran como una rutina, porque ganar es algo excepcional". Repasando la temporada, Márquez explicó que su mejor Gran Premio fue el de Tailandia.

"Los aficionados fueron a disfrutar del motociclismo, aplaudían al primero y también al que se había caído. Fue algo muy bonito y muchos pilotos lo destacaron. Tenía la misma ovación el campeón de MotoGP que el de Moto3", recordó.

Cuestionado por los silbidos que recibió tras algunas carreras, el de Honda señaló: "No llevo tapones en el podio y a veces sí que escuchas alguno, pero el tiempo pone a cada uno en su sitio". "No le doy importancia y hablo en la pista, que es donde se me da mejor", apostilló.

La clave de este año fue, según el piloto, empezar la pretemporada con una moto que ya conocía: "Esto nos permitió luchar de inicio por los podios". Además, también dijo haber "aprendido mucho de Dovizioso" en 2017, "ya que lo que marcó su temporada fue la regularidad".

Respecto al futuro, Marc Márquez aseguró que, de momento, se encuentra muy feliz en el equipo Repsol Honda: "Estoy muy bien. Desde pequeño he visto a mis ídolos compitiendo en Honda. Todo bien, así que para qué cambiar. En un futuro nunca se sabe, quizá necesito una motivación extra o un cambio de aires. Ahora estoy bien, la vida da muchas vueltas".

Finalmente, el catalán elogió a Dani Pedrosa, que dice adiós a la competición. "Se va uno de los referentes, ha hecho historia porque ha marcado un estilo", destacó. Sobre Jorge Lorenzo, su próximo compañero de equipo, Márquez manifestó que "es un reto y será interesante".