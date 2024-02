Marc Márquez cambió Honda por Gresini... pero por una temporada. Firmó un contrato por un año y durante este curso tendrá que tomar una nueva decisión en MotoGP. Hay dos opciones encima de la mesa: apostar por KTM o intentar la opción Ducati junto a Pecco Bagnaia.

Él mismo ha reconocido que todo dependerá de su puesta en escena este curso. Todas las miras estarán puestas en él y en qué será capaz de hacer con la satélite de Ducati.

"En el pasado no tenía que preocuparme por mi contrato, pero a partir de este año ya no será así. No es ningún secreto", ha expresado en 'The Race'.

"Si eres rápido en pista tienes más opciones. Si no lo eres, tendrás menos", dice el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

MotoGP arranca en dos semanas. El próximo 10 de marzo se disputará la primera carrera del calendario en Qatar: en el circuito internacional de Lusail.

Y allí todos querrán derrotar a Pecco Bagnaia, bicampeón de MotoGP. Y la incógnita será dónde puede estar Márquez en esas primeras en plena adaptación a la Gresini junto a su hermano, Alex Márquez.