Arón Canet sufrió un fuerte accidente de circulación hace apenas unos días. Pudieron perder la vida pero, por suerte, se encuentra en Alemania preparando la carrera que se disputará mañana.

Todo ocurrió el pasado domingo 12 de junio, donde el joven piloto valenciano, de 22 años, llegó a perder la consciencia tras sufrir un fuerte golpe en su cabeza. La parte trasera de su coche, un Chevrolete Corvette de su propiedad, terminó completamente destrozada.

"Íbamos a Alcira con el modo pista, lo llevaba ella. No le gustaba y puse el modo eco, que está en la ruletita en el centro y puedes desconectar el control de tracción. Supongo que lo apretaría, salió en el centro de mandos del piloto y yo no lo vi. Íbamos tranquilos, abrió gas y cuando abrió gas se salió de la curva, patinó y con tan mala suerte que había un muro que no lo tiras ni para Dios con el que impactamos", comentó el piloto de Moto2 a los micrófonos de 'DAZN'.

El fuerte accidente ha supuesto una experiencia traumática para Arón Canet. "Me entra ansiedad de pensarlo", continúa, prácticamente entre lágrimas, "es una cosa de la que no me gusta hablar porque es una experiencia realmente traumática para mí porque casi pierdo la vida y no es fácil después aguantar a toda la gente de Twitter y demás". Después de todas las críticas recibidas por esta red social, se ha desinstalado la aplicación porque "resta mucho y aporta poco".

Canet recordó lo currido

Asimismo, Canet rememoró el grave accidente en el que, recalca, "casi pierde la vida". "Ella estuvo bien, salimos del coche, cuando me giré y vi el coche partido, fue brutal, no me lo esperaba. Salimos, ella estuvo bien, yo tenía la nariz rota y después me desmayé, no sé si del susto, la tensión o del impacto, y ya me desperté en el hospital", cuenta el piloto, de 22 años, que compite para el equipo Pons Racing, entidad que dirige el español Sito Pons.

A pesar de todas las críticas, Canet quiso agradecer la ayuda y el apoyo de la "buena gente". "Muchísimas gracias a todos ellos, al Samur sobre todo que me recogió inconsciente, a los bomberos que vinieron a auxiliarnos, pero realmente no hicieron falta porque salimos por nuestro propio pie, a mi novia, a mi suegra, a mi familia porque estuvieron allí conmigo, a todos mis amigos...", sentenció el valenciano, dos días antes de correr sobre el circuito de Sachsenring, Alemania, donde tendrá lugar la décima carrera de la temporada.