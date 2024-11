Fue una lucha titánica. Con mucho riesgo. Jorge Martín y Pecco Bagnaia batallaron por la primera posición en Malasia. Incluso Marc Márquez alucinó con el riesgo que estaba tomando el piloto madrileño. Y él dice que están haciendo historia en la competición.

Lo dijo después de la prueba de Malasia de este fin de semana, donde se quedó muy cerca de cerrar el campeonato: "Hemos peleado y ha sido una gran pelea, que queda para los anales de la historia y luego, comentamos la jugada. Lo hemos disfrutado. Si es así, en el futuro, para mí sería perfecto, espero que se mantenga así siempre".

"Nos conocemos muy bien, ya desde 2015. Éramos amigos muy cercanos en el pasado... ahora no tenemos esa relación, pero nos tratamos muy bien el uno con el otro", señala en palabras que recoge 'Marca' el de Pramac, que la temporada que viene hará las maletas hacia Aprilia.

Y Pecco también le ha lanzado elogios: "Fuerte, verdaderamente fuerte. Velocidad, en cuanto a capacidad de adaptación, entra en pista y va rápido en un chasquido de dedos, es increíble. Y es muy determinado, después de lo que pasó en 2021, nunca ha tirado la toalla, siempre ha mostrado una gran actitud y deseo de llegar a dónde está. Su determinación es muy buena, también desde el año pasado".

Sobre su relación personal, Pecco dice que simplemente no quiere ser maleducado: "Es fácil, no soy un tipo que quiera ser maleducado fuera de la pista ni tampoco maleducado o agresivo dentro de la pista, sacando de la pista, una persona que no respete a sus rivales...".

"Nunca he sido así y nunca seré así. Si Jorge empieza a comportarse así, a lo mejor tendré que cambiar, pero Jorge es más o menos igual que yo. Vemos que el respeto es lo más importante y siempre será así. No entiendo por qué tenemos que mostrarnos como enemigos fuera de la pista y no hablarnos o ser maleducados o criticarnos. Lo prefiero así", cierra el bicampeón de MotoGP, que todavía tiene una pequeña opción de aspirar al tercero seguido.