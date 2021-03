Tras ser nominado para los premios Laureus 2021, y después de cerrar 2020 como pocos con el flamante título de MotoGP, Joan Mir ya se encuentra focalizado en preparar la nueva temporada que arrancará el próximo 28 de marzo.

En declaraciones recogidas por 'Marca', el de Palma se ha atrevido a apostar por cinco pilotos que lucharán por el título, entre los que se encuentra él y Marc Márquez.

"Nunca me ha gustado mucho hacer esto, pero lo haré, porque en el deporte nunca se sabe, como demostramos. Muchos se equivocaron. Voy a decir quién va a estar en el 'top 5': Rins, Morbidelli, Marc Márquez y Fabio Quartararo, y también yo", ha señalado Mir.

Sobre su presencia en la lista de favoritos, el de Suzuki tiene claro que está por méritos propios: "Lo primero es que yo no me considero el favorito, sino uno de los favoritos porque el año pasado no ganamos el título venciendo en 10 carreras. Lo ganamos por otras cosas, no por ser los más rápidos. Con lo que si no me ven como el gran favorito, estaré de acuerdo. Espero no estar en su lista tampoco este año y sorprender de nuevo. Fue un placer y si repiten el error, será aún más placer para mí".

Sobre Marc Márquez, el vigente campeón sabe que deberá estar completamente convencido para volver: "No sé si estará delante al principio. Eso sólo lo sabe él. Y, seguramente, no lo sabe ni él porque después de un año es complicado salir y ser competitivo en la primera carrera que hagas. Confío en que cuando vuelva espero que, al ya tener tanto tiempo de recuperación, no caerán en el mismo error de ir a las carreras con todavía una lesión".

"Creo que esperará a estar al cien por cien y cuando vuelva estará al cien por cien. Entonces, hay que contar con él. Me espero un arranque de temporada explosivo de las Yamaha, como fue el año pasado. Es importante, para nosotros, tener paciencia y si tenemos la oportunidad de ya en las primeras carreras de estar luchando por ganar, pues lo haremos, pero la temporada es muy larga. Hay que tener la misma mentalidad que nos hizo ganadores la temporada pasada", ha añadido.

Por último, sobre Rossi, Joan Mir cree que el cambio a Petronas le beneficiará: "Normalmente, cuando cambias de equipo, aunque sea con la misma moto, tienes aire fresco. Probablemente, él necesitaba este cambio. Y esto le ayudará a ser aún más competitivo. Espero que sea rápido, no sé cuánto. Lucharemos con él en la primera carrera".