El jefe del equipo de Valentino Rossi se pronuncia sobre Acosta: "Es un piloto interesante, pero..."

Sólo Maverick Viñales ha podido brillar con la KTM. Ni Pedro Acosta ni Brad Binder, los pilotos del equipo oficial. Y sobre el piloto murciano se está hablando mucho. Su futuro está en el aire y podría estar en otra marca. Esta semana se rumoreó una oferta de Honda y ahora el jefe del VR46, el equipo de Valentino Rossi, Pablo Nieto, se ha pronunciado sobre él.

En palabras que publica 'Motosan', Nieto dice que Acosta es "un piloto interesante" para cualquier equipo de la parrilla.

"Que se hable de esto es normal, cada vez que se hace una carrera. Obviamente Acosta es un piloto muy interesante, pero no es interesante para nosotros, sino para todos", dice el del VR46, satélite de Ducati.

"Ahora, en mi opinión, debemos estar concentrado en lo que tenemos que hacer con Franco Morbidelli y Fabio Di Giannantonio. Es muy pronto para hablar de 2026. Él es muy interesante, pero para todos", insiste.

Sobre sus opciones de cara a este curso, reconoce que su objetivo es ganar el mundial. Pero son realistas. Saben que las dos Ducati, la de Marc Márquez y Pecco Bagnaia, deberían disputárselo. Con el permiso de Alex Márquez.

"Obviamente nos gustaría ganar el mundial. Pero debemos ser realistas. Tener las expectativas demasiado altas no es bueno, porque si no lo acabas, quiere decir que no has hecho lo que tenías que hacer. A mí me gusta ver la realidad. Pero puede ser, en MotoGP nunca puedes saber. Pero, por qué no. Nunca se sabe", expresa Nieto.

Por último celebra el progreso que está completando el VR46: "Hemos cogido experiencia en MotoGP, que es muy importante. Aunque al principio, cuando hicimos el equipo nuevo al 100%, fue un poco complicado, pero ahora tenemos el soporte de fábrica. Creo que estamos trabajando verdaderamente bien".