La moto de Marc Márquez, la GP23 de Gresini, soltaba humo en la recta durante el Gran Premio de Italia. Una situación que llamó mucho la atención y que no le ocurría a la actual moto de Ducati, la GP24 que llevan tanto Pecco Bagnaia como Jorge Martín.

Gigi Dall'Igna, director de Ducati, no se mostró preocupado por este humo de la parte trasera de la moto después de la carrera del domingo: "Tendremos que comprobarlo, no creo que fuera sólo él. De todas formas, no creo que fuera nada preocupante".

Ducati sigue sin anunciar la decisión sobre el compañero de Pecco Bagnaia, aunque todo apunta que el elegido es Jorge Martín por delante de Marc Márquez. Pero la escudería italiana no quiere perder al ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

"Márquez es sin duda el campeón que ha sabido reconstruirse, mientras que Jorge es el campeón que está floreciendo", señala Gigi desde Mugello, donde Pecco ganó ante su público.

"Tomaremos nuestras decisiones con la tranquilidad y el respeto necesarios. Para tomar decisiones hay que ponerse de acuerdo y no siempre es tan obvio. Al final son contratos importantes y complicados, que necesitan tiempo", dice el director de Ducati.

Holanda, en el circuito de Assen, es la siguiente cita del mundial de MotoGP. Será el fin de semana del 30 de junio. Y hasta entonces Ducati debería anunciar su gran decisión.