El factor que le puede dar un 'extra' a Fernando Alonso en la carrera del GP de España: "Nos empuja..."

"No espero una carrera fácil..."

Fernando Alonso vuelve a sentirse competitivo sobre el Aston Martin. El piloto asturiano se ha mantenido dentro de los diez primeros en todas las sesiones del Gran Premio de España. En la clasificación, Fernando se ha vuelto a meter en Q3, tercera vez que lo consigue de manera consecutiva.

Alonso ha reconocido que se divierte pilotando el Aston Martin. Saldrá décimo en la carrera del domingo pero ha llegado a estar quinto en la 'qualy'. Por desgracia para Fernando, sus rivales contaban con neumáticos en mejor condiciones y eso ha terminado relegándole al décimo lugar.

A pesar de esa pequeña decepción, Alonso se ha mostrado muy satisfecho con su rendimiento, el del equipo, el del monoplaza y el de la afición. El bicampeón del mundo ha sido el más aclamado en el circuito de Barcelona-Cataluña y ha reconocido que sentir el cariño de los aficionados le da un 'extra' en la pista.

"Será una carrera difícil en cuanto a la gestión de los neumáticos. Tenemos coches rápidos por detrás, Albon, sobre todo en P11, con neumáticos nuevos que no han usado en Q3. No espero una carrera fácil. Vamos a darlo todo, la afición nos ha dado un empujón en todas las sesiones. ¿Por qué no va a ser lo mismo mañana?", ha asegurado Alonso en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.