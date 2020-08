"Uno de los mejores pilotos de todos los tiempos". Así define Jay Frye, director de las 500 Millas de Indianápolis, a Fernando Alonso, que este domingo buscará de nuevo lograr la ansiada Triple Corona.

Y es que en la IndyCar se rinden al asturiano, encantados de su presencia en el óvalo. "Obviamente es un gran piloto de carreras, lo hemos visto de cerca en los últimos dos o tres años. No es de extrañar que se haya adaptado tan rápido como lo ha hecho. Incluso después del accidente se recuperó y se rehízo enseguida", afirma Frye.

Y no es el único. "No es de extrañar que sea tan competitivo como es, que haya podido volver de ese incidente muy rápido. Estamos encantados de tenerlo. Sé que los pilotos también están emocionados de tenerlo en el paddock. Ha sido divertido cruzarme con él durante los últimos días", señala, por su parte, Doug Boles.

Por último, Mark Miles, presidente y director ejecutivo de 'Penske Entertainment', asegura que Alonso "no es ninguna 'diva". "Para mí, tiene los pies en la tierra y es colaborador con el campeonato. No exige atención, no busca accesos especiales ni privilegios. Creo que es un verdadero profesional y una persona muy realista que ha sido un placer conocer. Siempre que podamos traerlo aquí, estamos encantados", detalla.

Alonso, que llegó con el cartel de uno de los favoritos a la prueba, partirá muy atrás en la salida: en el puesto 26. Aun así, los grandes expertos de la IndyCar creen que estará entre los mejores. La Triple Corona le espera antes de regresar a la Fórmula 1 de la mano de Renault.