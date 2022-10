Marc Márquez, poco a poco, está recuperando su increíble nivel en MotoGP. Este fin de semana lo demostró en Australia. Fue segundo... y a punto estuvo de arrebatarle la victoria a Álex Rins. Está claro que el mejor Márquez está en camino. En Honda ya están ilusionados con su rendimiento.

Albert Puig, jefe de Honda, se ha mostrado muy ilusionado con su piloto. Así reaccionó a su segundo puesto: "La parte más importante del día fue volver a ver a Marc Márquez mostrar su verdadera velocidad y mostrar su auténtico ADN".

"El foco está en él porque sabemos cómo ha sufrido y sólo tenemos respeto y admiración por el esfuerzo que ha hecho por volver a esta condición física y rendir a este nivel. Por todas estas razones, seguiremos trabajando para el futuro para traer la mejor moto posible", explica.

"Fue una carrera en la que pudimos ver el espíritu y las posibilidades de Marc en un circuito muy exigente como es Phillip Island. Sólo nos faltó un poco de velocidad, así que necesitamos y debemos tomar nota de lo que vimos. Está claro que debemos reaccionar", ha explicado.

Márquez fue el único piloto que llevó a cabo una estrategia diferente. Una decisión que él mismo tomó: "Normalmente, un piloto rápido sabe lo que tiene que hacer y Marc sabía lo que hacía cuando lo decidió".

"Antes de la carrera, no era una elección alocada, pero, probablemente, no parecía la decisión correcta. Desde mi punto de vista, no fue una sorpresa. El piloto sabe cuál es el mejor neumático y un piloto especial lo sabe aún mejor", indicó Puig después de la carrera.

¿A qué aspira Honda en las carreras que restan?: "Cuando tienes un piloto como Marc, que está volviendo a su forma y que claramente es especial, nunca le puedes sacar de la ecuación. No será fácil, pero veremos qué pasa. El aspecto más importante es que está mejorando en su físico y Honda necesita darle las herramientas para que haga lo que es capaz de hacer".