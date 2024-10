En 2026 se ejecutará el nuevo reglamento de Fórmula 1 y Honda, Mercedes y Ferrari parecen llevar ventaja sobre Ford (Red Bull) en lo que a la unidad de potencia se refiere.

Unos apuestan por el retorno de la marca de la estrella, otros creen que el fichaje de Lewis Hamilton por los de Maranello obedece a su motor, otros confían en la alianza Honda-Aston Martin... pero pocos hablan de los futuros motoristas de los de las bebidas energéticas.

Lo que sí tiene claro el director del equipo Williams, James Vowles, es que haber renovado con Mercedes tras el "trabajo excepcional" que están haciendo con su unidad de potencia es una gran noticia.

"Creo que Mercedes ha hecho un trabajo excepcional, por eso me alegré mucho de renovar mi contrato", ha explicado en el podcast 'Beyond The Grid'.

El futuro jefe de Carlos Sainz atisba "diferencias entre las unidades de potencia que hoy en día no existen".

"Hoy en día, prácticamente todos los motores son muy parecidos. Creo que eso cambiará en 2026 y veremos una diferencia entre los motores", ha añadido. Gran noticia para el '55'.