El Gran Premio de Gran Bretaña está siendo escenario de novedades en la Fórmula 1. La carrera al sprint de este sábado ha cambiado el itinerario por completo.

La clasificación de toda la vida se celebró este viernes y en ella Lewis Hamilton logró el mejor tiempo, seguido de Max Verstappen. Precisamente el neerlandés ha protestado por el nuevo formato.

"Es como un viernes más, sólo que en lugar de los Libres 2 tienes una sesión de clasificación que no cuenta para la Pole Position, lo cual resulta un poco raro", afirmó en declaraciones a 'Ziggo Sport'.

"Sienta un poco raro hacer una clasificación en la que no hay nada en juego, porque ni siquiera tienes esa sensación de la Pole Position, pero espero que este sábado podamos atacar, así que ya veremos", detalla.

"Lo que encuentro raro es que hagas una clasificación y ya no puedas cambiar nada del coche. Luego tienes unos entrenamientos libres y la carrera al sprint. Me digo a mí mismo: ¿por qué no prescindes de los Libres 2, dado que ya no cuentan?", ha finalizado.

Este sábado, a partir de las 17.30 horas se disputa la primera carrera al sprint del año. En ella se conocerá al poleman definitivo y también se repartirán algunos puntos, aunque nada que pueda competir con la carrera del domingo.