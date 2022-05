Ambos tienen 24 años, ambos pilotan los monoplazas más potentes de la parrilla y entre ambos solo hay 27 puntos de diferencia tras las cuatro primeras carreras de la temporada. Max Verstappen y Charles Leclerc se han erigido este 2022 como los principales candidatos a alzarse con la corona del 'Gran Circo'... pero su enfrentamiento viene de hace mucho tiempo atrás.

Concretamente, hace una década. En 2012, cuando ambos se curtían en karting y empezaban a deslumbrar a los ojeadores, tuvieron un encontronazo en la WSK Euro Series.

En una carrera disputada en Nantes, ambos chocaron cuando Leclerc se disponía a adelantar a Verstappen en la última vuelta y se quedaron fuera de la cita.

En Imola, el monegasco relató lo que sucedió hace 10 años: "Él estaba liderando bajo la lluvia. Estábamos muy cerca entre nosotros al frente. Tenía que encontrar la forma de adelantarle, así que le empujé un poco y le pasé. En ese momento, yo era más rápido. Pero en la siguiente curva él me destrozó por completo. Pasé del segundo al séptimo, más o menos. Remonté al segundo lugar y al final de la carrera...".

"Lo recordaré toda mi vida: pasé por su derecha con el kart, le miré y le hice un gesto, como queriendo decir: '¿Qué demonios has hecho?' Él me miró, nos tocamos un poco, pisó la línea blanca, que estaba mojada y se fue recto. Resulta que había un gran charco y él fue directo hacia este. Probablemente, terminó empapado hasta las caderas. Los dos terminamos descalificados: él por destrozarme y yo por empujarle", añadió el compañero de Carlos Sainz.

📽️ [ 1:56 ] 📽️ Charles Leclerc cuenta su versión de aquel famoso 'inchident' con Max Verstappen en su época de Karting. pic.twitter.com/32NxZl1pIJ — 🏁【 Alerta F1 】🏁 #MiamiGP🌴 (@AlertaF1) March 29, 2022

Entonces, Verstappen, siempre escoltado por su padre, se mostró muy enfadado: "Es injusto. No ha actuado de forma correcta. Iba liderando y al final me dio un golpe y me dejó fuera de la pista. No es justo, eh".

Leclerc, que calificó el choque como un "incidente de carrera", ha reconocido el "odio" que llegó a existir entre ambos: "Siempre ha estado muy igualado, especialmente en las categorías junior. En el karting, recuerdo que era él o yo y por eso en un momento nos odiamos, porque muchas veces no terminaba de la mejor manera posible".

"Hemos madurado mucho, somos mucho mayores, aunque aún tengamos 25, es decir que somos bastante jóvenes. En ese momento hubo episodios que nos hicieron odiarnos, estoy seguro, en algunas ocasiones, pero luego creces, obviamente los dos hemos logrado uno de nuestros sueños que era llegar a la F1, y en ese momento era solo un sueño; todo parecía imposible. Pero ahora es genial, ahora estamos peleando en la Fórmula 1 y hay mucho respeto el uno por el otro", ha añadido.

Verstappen, alzando la vista atrás, se ríe al recordarlo: "Hemos madurado mucho y ambos estamos en la Fórmula 1, en equipos grandes y luchando por ganar carreras, y lo que sucedió en los karts, en realidad puedes reírte de ello".

"Crecimos en el karting desde, creo, los 12 años, con una edad similar y tuvimos muchas batallas, pero también nos abrimos paso a la Fórmula 1. Y no solo nosotros dos, Russell, Sainz... ya nos vimos y ahora todos estamos aquí en los mejores equipos. Espero que pueda seguir por mucho tiempo", zanja el neerlandés.

Ahora, ambos lideran los equipos punteros de la actual parrilla, Ferrari y Red Bull, y tienen ante sí la posibilidad de saldar una batalla que en 2012 se terminó llevando Leclerc, pero en la que actualmente Verstappen tiene la vitola de vigente campeón.