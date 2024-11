El Gran Premio de Brasil de 2024 quedará marcado por la cantidad de accidentes que ha habido durante la sesión de clasificación y la carrera. La culpable ha sido la intensa lluvia que ha dejado el asfalto del circuito de Interlagos en condiciones muy complicadas para llevar a cabo la conducción de un Fórmula 1.

No se había completado la vuelta de formación y la carrera ya tenía su primer incidente. Lance Stroll perdía el control de su monoplaza y se estrellaba contra uno de los muros del circuito. El incidente no solo se saldó con el abandono del compañero de Fernando Alonso si no también con un retraso en la salida.

Nada más y nada menos que diez minutos. Ese fue el tiempo durante el que se retrasó la salida del Gran Premio de Brasil. Con este suceso, Stroll suma otro episodio que no le favorece para nada a su figura como piloto. Estos errores de concentración suelen pagarse caros tanto en término económicos referentes a reparar el coche, como en términos deportivos al dejar de puntuar en una carrera por un despiste absurdo.

Fernando Alonso fue víctima de la mala suerte en la clasificación en Brasil. El asturiano venía marcando los mejores tiempos pero sufrió un duro incidente que le dejó fuera de la sesión cuando era candidato a llevarse la 'pole'.