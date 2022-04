Ferrari ya apuntó muy alto en los test de pretemporada, y en las dos primeras pruebas del Mundial de Fórmula 1 2022 rápidamente ha confirmado esas buenas sensaciones. Los resultados obtenidos por los dos pilotos del equipo, Charles Leclerc y Carlos Sainz, hablan por sí solos.

La mejora con respecto al año pasado es muy evidente, ahora el monoplaza está a la altura y rinde incluso por encima del nivel de los Mercedes y Red Bull. Leclerc ha desvelado la clave de este avance: el motor. "Bueno, puedo sentir la diferencia en el coche, el progreso que se ha hecho desde el año pasado hasta este. Y esto es bueno", confesó en declaraciones que cita el portal web 'motor.es'.

No solo el nuevo motor, totalmente actualizado, ha favorecido a la escudería italiana. También el cambio reglamentario les ha permitido colocarse directamente al frente del campeonato del mundo. La temporada pasada ocuparon el tercer puesto en el Mundial de Constructores, pero este año confían en mantenerse en la lucha por conquistar el título.

El doblete en el Gran Premio de Bahrein, con Sainz por detrás de Leclerc, y el doble podio obtenido en Arabia Saudí hacen soñar a Ferrari. "Es el resultado de todo el trabajo de los muchachos en Maranello y también es una razón por la que somos mucho más competitivos este año, así que es genial ver eso", sentenció el piloto monegasco.

No cabe duda de que el nuevo monoplaza, el F1-75, está rindiendo según lo esperado, y es que la escudería italiana reconoció llevar muchos meses trabajando en un motor totalmente nuevo, una de las principales razones del éxito que han tenido sus pilotos durante las dos primeras carrera de la temporada.

No obstante, Leclerc es consciente de que siempre se puede mejorar y no cree que su motor sea el ejemplo de la perfección, porque otros también han dado la talla durante las largas rectas en Yeda: "No creo que tengamos ninguna ventaja. Creo que somos muy similares a Red Bull en este momento, que parecen ser muy fuertes, en cuanto a la unidad de potencia".

Por último, el monegasco pide a todo su equipo que no se relajen, porque el Mundial solo acaba de empezar y deben seguir trabajando duro cada día para mantenerse en los primeros puestos de la parrilla: "Tenemos que seguir presionando, pero sí, definitivamente supone un gran avance respecto al año pasado".