Kimi Raikkonen disputará en Abu Dabi su último Gran Premio como piloto de Fórmula 1. Una carrera que siempre será recordada por su campeonato de 2007 con Ferrari... y por su inconfundible carácter.

Alfa Romeo le ha dejado este homenaje en su monoplaza, un mensaje con sarcasmo que arrasa en redes sociales: "Querido Kimi, ahora ya te dejamos en paz".

Esta frase sin duda recuerda a lo que ocurrió en este mismo circuito en 2012, cuando Kimi corría en el equipo Lotus F1 y dejó un mensaje histórico a su ingeniero a través de la radio: "Dejadme en paz, sé lo que estoy haciendo".

Sus gestos como 'Hombre de hielo' quedan en la memoria de todos los aficionados de la Fórmula 1. Un piloto que siempre será recordado.

Say it in carbon: Alfa Romeo Racing ORLEN to feature livery message for Kimi and Antonio in Abu Dhabi 🤩 pic.twitter.com/jh3HYKkl0X