Inmerso en el novedoso mundo del Extreme E, Nico Rosberg ha tenido que salir al paso de sus propias afirmaciones hace unos días. Si el campeón del mundo de Fórmula en 2016 tachó a Fernando Alonso de 'mayor' este semana, ahora ha querido matizar sus palabras.

En una entrevista a 'Marca', el alemán ha explicado que al asturiano aún le falta terminar su proceso de readaptación a la categoría, pero que dentro de poco volverá a su rendimiento óptimo.

"Bah, lo veo bien para el deporte porque es un fenómeno. Pero claro, con 39 años nunca es fácil volver. Es lo mismo que con Schumacher que estuvo tres años fuera y vi que puede volver a tener la misma velocidad. Schumacher hizo la pole en Mónaco con 42 años, pero la adaptación es... aún le falta un poco a Fernando para volver a estar a tope", asevera Rosberg.

"Pero es que también puede pilotar muy poco, no puede entrenarse todos los días, si no, estaríamos en otra situación. Yo siempre me acuerdo cuando hacíamos la pausa de invierno, los tres meses de diciembre hasta finales de febrero que empezábamos los test todos los años, y el primer día mi cabeza se había ralentizado en tres meses. Imagínate con 39 años y tras dos temporadas, el cerebro olvida las cosas y tiene que aprender de nuevo...", ha añadido.

Paralelamente se ha referido al otro español en el mundial, Carlos Sainz, una de las grandes revelaciones del Mundial: "Me encanta verle aquí correr (se ríe)... no, no ya sé que me preguntas por el hijo, y muy bien. Se está viendo lo complicado que es cambiar de equipo y de coche y fenómenos como Ricciardo o Vettel están en dificultad, pero él ha ido muy rápido desde el primer momento, y siempre consiguiendo puntos ¿eh? No me sorprende".

"Por el momento está más rápido Leclerc, va muy rápido también. A ver si puede llegar al mismo nivel pero adelantarlo, ojo, es otra cosa. Ahora veremos en las carreras que vienen porque Charles es uno de los fenómenos-fenómenos de esto", señala el expiloto de F1.

Por último, sobre el duelo de poder a poder entre Verstappen y Hamilton, Rosberg no ve un gran favorito: "La lucha es preciosa para nosotros, además son los dos mejores de su generación, como el Senna-Schumacher de hace 20 años, o mejor, como el Alonso-Schumacher de hace 10 años, ahora es lo mismo. El nivel es muy similar y no se sabe quién puede ganar".