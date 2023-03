El Gran Premio de Australia puede ser el definitivo para que Fernando Alonso logre aquello que toda España, y casi el mundo, está deseando ver: al de Aston Martin en lo más alto del podio, por primera vez desde el año 2013.

Antonio Lobato ha analizado en 'Radio Marca' todo lo que puede ocurrir durante el fin de semana en la Fórmula 1. Primero, ha hablado sobre 'la 33', pero también sobre Carlos Sainz y la ilusión de España.

Sobre Fernando Alonso, avisa: "La victoria puede llegar en Australia como pasar en Arabia o como puede pasar en la siguiente, porque Fernando está ahí".

Lobato considera que Aston Martin es el segundo mejor coche de la parrilla durante los domingos, y si "miramos la clasificación si no es el segundo, es el tercero. Si estás ahí, tienes opciones de que si pasa algo delante puede pescar algo".

