Mercedes llevará una novedad al GP de Alemania. Sí, piezas aerodinámicas aparte. Los de la estrella van a teñir de blanco los monoplazas de Lewis Hamilton y de Valtteri Bottas en un claro homenaje a los colores clásicos de sus coches en épocas pasadas.

Old meets new! Rate our special #Motorsport125 livery 🔥 pic.twitter.com/CP8NH5a60h