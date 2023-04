A Alpine no le sale nada bien. Da igual que su jefe, Otmar Szafnauer, no pare de decir que pueden estar entre los mejores de la parrilla. La pista no dice eso. Apenas han sumado puntos Esteban Ocon y Pierre Gasly... y las cosas en Bakú no han empezado nada bien.

Con sólo diez minutos de sesión en los Libres 1, el monoplaza de Pierre Gasly salió ardiendo. Fue su unidad de potencia. El galo tuvo que detener el coche en una escapatoria para que los comisarios apagaran las llamas.

Eso provocó una bandera roja en pista. Una muy mala noticia para todos porque con sólo una sesión de libres a los equipos se le acababa el tiempo para probar cosas antes de la clasificación.

Pierre Gasly has flames coming out the back of his Alpine! 😮pic.twitter.com/4X8jy4TIlH — Sky Sports (@SkySports) April 28, 2023

Era lo que le faltaba a Alpine. Un coche que no es competitivo... y ahora tampoco fiable. Con esos problemas de motor Gasly dice adiós a su participación en esta jornada de viernes. Por lo que no clasificará para la carrera.