El equipo Andrettifue rechazado el pasado 1 de febrero. La FOM, junto a los equipos actuales que componen la parrilla, no aceptaron que el equipo norteamericano entrase en la competición junto a 'General Motors' para la temporada de 2026, y su jefe, Mario Andretti, aún sigue muy dolido

Tanto es así, que el veterano expiloto ha salido al ataque contra la competición que le hizo campeón del mundo en 1978. Lejos de mantenerse al margen, Andretti no ha dudado en expresar su frustración contra el Gran Circo. "Me ofendieron, de verdad. No creo que mereciéramos eso, para ser sincero", ha declarado en 'APnews.com'.

El estadounidense ha invertido mucho en este proyecto, han realizado enormes avances y han contratado a mucho talento, tanto de fuera como de dentro de la Fórmula 1. Existiendo además equipos dentro de la Fórmula 1, cuyo rendimiento y presupuesto no es para nada lo que se esperaría de la categoría reina del automovilismo, Andretti no entiende el rechazo.

"Es una gran inversión en el campeonato y piensas que estarán encantados con eso. También, para el valor del certamen, vale más que haya once equipos que diez, así que no sé. Que nos digan qué es lo que está mal", ha explicado aún sin comprender la decisión.

Además, Andretti ha comentado que la F1 ha tratado de romper la relación que tiene su equipo con 'General Motors' y afirma que tiene que haber algo más profundo debajo para que esto sea así: "Somos los únicos que hemos trabajado con ellos y ellos lo han dicho una y otra vez: 'Andretti o nada'. Y todavía intentan quitárnoslo. Hay algo por debajo que no entiendo, para ser sinceros".

El norteamericano se ha mantenido firme y luchará contra todo para entrar en la categoría. Incluso se ha atrevido a declararle la guerra a la Fórmula 1, con una frase que seguro que ha dejado petrificado a más de uno: "Si la F1 quiere sangre, estoy listo".

Aún así, Mario Andretti seguirá desarrollando su proyecto para convencer a la categoría de que no incluirle en la parrilla, es un gran error. Para cerrar, ha declarado que harán todo lo posible por formar parte de la competición: "Nosotros no paramos de trabajar. Estamos intentando decirles: 'Haremos lo que sea que digáis que hay que hacer. Lo haremos dónde sea que digáis'. Pero no nos dicen nada salvo algunas excusas. El reglamento dice que 11 ó 12 equipos son legales. Nosotros vamos con todo y no sabemos qué más hacer".