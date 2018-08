Las críticas de Fernando Alonso a la Fórmula 1 actual tras anunciar su adiós en 2019

"ES MÁS PREDECIBLE", AFIRMA

Fernando Alonso no correrá en la Fórmula 1 en 2019. Una vez anunciada su decisión, el asturiano ha criticado a la actual competición de monoplazas, diciendo que la acción en pista "es pobre". "En 15 de mis años en F1 no he ganado, pero disfrutaba", afirma.