"Cuando se acumulan esos sentimientos durante la temporada... puede empezar a hacerte daño". Lando Norris se ha sincerado sobre la "depresión" que sufrió en sus primeros años en la Fórmula 1.

El motivo fue la "presión" que siempre sufren los pilotos jóvenes en la F1. "Pensaba: 'Si esto sale mal, si no salgo en la próxima sesión y logro rendir, ¿qué va a pasar?'", ha afirmado en el programa 'This Morning' de 'ITV'.

"Supongo que la gente, dado que solo ve la televisión, no se da cuenta de muchas cosas por las que pasa un piloto. Y da un poco de vergüenza, pero ahora hay más programas, series y documentales en los que puedes ver cómo es el piloto entre bastidores y la cantidad de presión y estrés que tienen que afrontar", detalla el de McLaren.

"Especialmente a mi edad, que llegué a la Fórmula 1 con 19 años, y de repente hay muchos ojos puestos en ti. Entonces, lidiar con todo ese tipo de cosas me pasó factura. Y pensaba: 'Si esto sale mal, si no salgo en la próxima sesión y logro rendir, ¿qué va a pasar? ¿Cuál será el resultado de todo esto? ¿Voy a estar en la Fórmula 1 el año que viene? Y si no, ¿qué voy a hacer? porque no soy muy bueno en muchas otras cosas en la vida", cuenta el británico.

Confiesa que todos esos pensamientos le llevaron a "estar deprimido la mayor parte del tiempo": "Si tenía un mal fin de semana, creía que no era lo suficientemente bueno y cosas así. Cuando empiezan a acumularse durante la temporada... y luego están las redes sociales, y realmente puede empezar a hacerte daño".

Además, Norris ha desvelado cómo dejó atrás esos pensamientos: "Así que hablando con McLaren, hablando con la gente que me rodea y con mis amigos en los que confío estoy en una posición mucho mejor ahora. Soy mucho más feliz y puedo disfrutar de todo lo que hago".