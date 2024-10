Su encontronazo en la 'sprint' ya fue sonado. Fernando Alonso se disponía a adelantar a Liam Lawson y este intentó bloquearle en lo que resultó ser un movimiento muy peligroso en pista. Esto generó el enfado de Alonso que estalló en radio con un tremendo: "Vaya pedazo de idiota que es el AlphaTauri".

La historia no terminó ahí, porque al terminar el asturiano le lanzó un 'dardo' al joven piloto en los micrófonos de 'DAZN': "Le quedan seis carreras para demostrar pero no es el mejor arranque. Es su carrera la que está en juego, no la mía".

Hasta ese momento parecía que la venganza de Alonso ya estaba servida, pero nada más lejos de la realidad. En la sesión de clasificación, donde Alonso firmó un fantástico octavo lugar, el de Aston Martin se encontró saliendo de boxes justo detrás del piloto de AlphaTauri.

En un intento de evitar que volviera a suceder algo parecido a lo de la 'sprint', Fernando no dudó en adelantar a Lawson nada más salir del 'PitLane' protagonizando así un nuevo 'pique' con el neozelandés que saldrá desde la última posición en el Gran Premio de Estados Unidos.