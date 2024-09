Mercedes cree que la situación actual de Kimi Antonelli es como la de Lewis Hamilton en 2007, cuando era rookie en la Fórmula 1. Toto Wolff, jefe de la escudería de las flechas de plata, ha descartado el plan de que pilotara un año para Williams.

"Cuando miras el programa de pruebas que llevó a cabo Lewis Hamilton en su día, te das cuenta de que fueron muchos test para prepararse no sólo la conducción, sino también la preparación de un fin de semana de Gran Premio", dice Wolff en 'Motorsport Week'.

"Ese programa va a continuar con Kimi. Cuando pensamos en una oportunidad en Williams, optamos por continuar con nuestro programa y seguir educándole, terminando con otra sesión de entrenamientos libres en México. Luego hará el test de jóvenes pilotos de Abu Dabi", sostiene.

Eddie Jordan, por su parte, no piensa lo mismo. Cree que lo mejor para Antonelli es ir a Williams: "Kimi debería estar en Williams, o en algún lugar donde Toto pueda colocarle. Es lo que he estado diciendo durante años... Recuerden lo que Bernie Ecclestone siempre solía decir: 'cuando busques dinero o busques cualquier cosa, gánate lo que te corresponde'".

"Eso es lo que solía decir: 'gánate lo que te corresponde'. En este momento no veo cómo Antonelli se ha ganado ese derecho. Eso no me da un factor de confianza total", sentencia en declaraciones recogidas por 'SoyMotor'.

Antonelli será el compañero de George Russell el año que viene. Aunque Mercedes sigue a la espera de poder convencer a Max Verstappen en el futuro.