El Gran Premio de Abu Dabi que cerró la temporada de Fórmula 1 2021 y dio su primer Mundial a Max Verstappen en la última vuelta en Yas Marina dejó a Lewis Hamilton tocado, pero no hundido.

El heptacampeón del mundo, tras la decepción que supuso no lograr su octava corona y así superar a Michael Schumacher como el piloto con más títulos de la historia, decidió alejarse de los focos, 'huir' de redes sociales y hasta ausentarse de la gala de premios de la FIA.

El de Stevenage tan solo apareció para ser nombrado Caballero del Imperio Británico, pero desde entonces su continuidad en el 'Gran Circo' ha seguido siendo una incógnita.

De hecho, Bernie Ecclestone, exjefe de F1, dejó caer su retirada: "Hace un par de días hablé con su padre (Anthony Hamilton) y me di cuenta de inmediato que no quería hablar del futuro de su hijo, así que solamente hablamos de negocios... Yo creo que se retira, que no correrá el año que viene. Su decepción en Abu Dhabi fue demasiado grande, y le entiendo".

Sin embargo, muchas son las voces que apuntan a la continuidad del británico en la parrilla... y Mercedes ha sido el último en zanjar los rumores con un intrigante mensaje.

"La adversidad hace que algunos se quiebren; a otros, a batir récords", reza el tuit publicado por la escudería, vigente campeona del Mundial de Constructores, en sus redes sociales.

Hamilton aún no se ha pronunciado sobre su continuidad o no en Fórmula 1, pero sus ganas de superar al 'Káiser' en títulos hace pensar que no tirará la toalla en 2022.