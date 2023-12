Ferrari ha sido tercero en el mundial de constructores. A pesar de que Carlos Sainz ha logrado la única victoria no Red Bull (en el Gran Premio de Singapur), los de Maranello han vuelto a estar muy lejos de las expectativas y de los resultados de Max Verstappen.

Sainz, en 'Autosport', ha hablado de sus primera impresiones en el simulador con el coche del curso que viene: "El coche de 2024 ciertamente se comporta (en el simulador) de manera diferente que el SF23".

"Tenemos que concentrarnos en entender por qué el coche es fuerte en ciertas condiciones y por qué, en cambio, es débil en otras. Hay aspectos del SF23 que me gustaría ver en el coche del año que viene", cuenta el piloto español.

Eso sí, hasta que no pongan el coche en pista no llegarán los resultados definitivos: "Hasta que no pongamos 100 kilos en el coche (se refiere a la gasolina) y usemos los neumáticos, será imposible ver cómo se comporta de verdad el coche".

"Eso sólo lo sabremos en Baréin cuando lo pongamos en marcha. Mientras tanto, podemos centrarnos en añadir rendimiento a ese coche en el túnel de viento y tratar de mejorarlo", ha sentenciado Sainz.

Su final de temporada fue accidentado. Los últimos resultados le condenaron a la séptima plaza de la clasificación. Eso sí, a sólo seis puntos del cuarto puesto en manos de Fernando Alonso y su Aston Martin.