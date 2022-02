Del SF21 de esta pasada temporada al F1-75 del año 2022. Ese es el nombre que ha elegido el equipo Ferrari para el coche de Carlos Sainz y Charles Leclerc.

La marca lo ha hecho oficial este martes. Ese nombre conmemora el primer motor, el 125S, que llevó Enzo Ferrari allá por marzo del año 1947.

Lo ha explicado John Elkann, presidente de Ferrari: "Este año, mientras celebramos el 75 aniversario de nuestro primer automóvil de producción que salió de la fábrica, homenajeamos ese espíritu al nombrar así a nuestro Ferrari F1-75".

"La Fórmula 1, con su espíritu de competición e innovación, siempre ha sido una parte fundamental de Ferrari, impulsando el desarrollo tecnológico de nuestros coches de carretera", ha completado.

Ese F1-75 se verá por primera vez en los test de Barcelona y Sakhir, previos al inicio del mundo el próximo 20 de marzo de nuevo en el circuito de Sakhir.

Y Ferrari espera, por fin, que este coche le vuelva a colocar en la pelea por el campeonato. Alcanzar a Red Bull y Mercedes es el gran objetivo en Maranello con la nueva reglamentación.

