Es uno de los primeros pasos que siempre debe dar un piloto cuando llega a un nuevo equipo de Fórmula 1: diseñar su asiento en el monoplaza. Uno de los primeros y más importantes. La comodidad del piloto es fundamental para encontrar su mejor rendimiento al volante. Fernando Alonso ya se ha hecho su asiento en Aston Martin, su nueva escudería a partir de esta temporada.

El equipo ha publicado en su página web todos los pasos para crear el "asiento perfecto". En total siete, todos ellos acompañados de imágenes del asturiano y de su compañero de equipo, Lance Stroll.

El primero de ellos y fundamental es que el piloto se siente con el mono y las botas puestas. Puede ser directamente en el chasis del coche o en una maqueta. El segundo, que el piloto se sienta cómodo. Es decir, reproducir los movimientos habituales cuando compite en una carrera o en unos entrenamientos.

Una vez que el piloto ha realizado todos estos movimientos, el equipo crea un molde que se hace a través de una imagen 3D. Es un primer prototipo de cómo será ese asiento. Y sobre ese molde se fabrica el asiento de fibra de carbono, ya con las aperturas para los cinturones de seguridad.

Con el asiento fabricado, se llevan a cabo las pequeñas modificaciones que restan. Es el caso de la altura a la que se encuentran los pedales y el volante. Las escuderías pueden utilizar un relleno para que su piloto se adapte a la perfección a las medidas que exige la FIA de colocación.

Por séptimo y último paso, lo más importante es que el piloto pruebe ese asiento en la pista, ya pilotando su monoplaza. Será ahí cuando haga el último 'feedback' para que el equipo conozca si está adaptado al 100%.

Estos son todos los pasos para crear el "asiento perfecto", publicados por Aston Martin de manera oficial.

Are you sitting comfortably?

No two #F1 drivers are the same, and neither are their seats. For a driver to feel at one with the car, perfecting the seat fit is essential.

