Fernando Alonso silencia a sus críticos: "Soy tan rápido como hace 20 años... o más"

Tras lo ocurrido en el Gran Premio de Australia, ya han aflorado las primeras críticas a Fernando Alonso... pero el asturiano hace oídos sordos.

En la rueda de prensa previa al fin de semana en Shanghái, donde el piloto de Aston Martin fue tercero en la clasificación de 2024, Alonso ha incidido en que sigue estando al máximo nivel a pesar de la edad.

Dicha afirmación le ha llegado cuando le han preguntado por Bortoleto o Bearman, que estaban a su lado y no habían nacido cuando él debutó en el 'Gran Circo'.

"Debuté en 2001, competí en el primer GP de China en 2004, y en 2025 soy tan rápido como en 2004, o más rápido incluso", ha explicado.

"Incluso más porque ahora hay algunas herramientas que nos permiten a los pilotos enmascarar o mejorar algunos problemas que podamos tener y seguir siendo igual de rápidos", ha añadido.

De hecho, como ya ha comentado en otras ocasiones, Alonso afirma que será el primero en levantar la mano y echarse a un lado cuando no se sienta capaz de competir al máximo nivel.

"Me siento competitivo y en cuanto sienta que ya no soy rápido o no estoy motivado seré el primero en irme, porque sigo siendo utracompetitivo y no podría estar sabiendo que no soy rápido", ha zanjado.

A pesar del '0' en Australia, el ritmo de Fernando fue muy superior al de un Lance Stroll que terminó sumando ocho puntos para Aston Martin. Está claro que hay Alonso para rato.