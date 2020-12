Fernando Alonso se encuentra en plena pretemporada. Test (tanto con el R25 como con el RS20), apariciones por el paddock en los grandes premios y entrevistas. Muchas entrevistas. El asturiano repasa en todas ellas su regreso al 'Gran Circo', sus opciones de cara a 2021 y la importancia del monoplaza para poder ganar.

Preguntado por el nivel del Mercedes en una entrevista en 'Channel4', Alonso lo tiene claro. "Creo que muchos pilotos podrían ganar carreras con este coche y el mundial con este coche", afirma el piloto del futuro equipo Alpine.

Y lanza elogios a Lewis Hamilton, campeón del mundo este curso: "No es nada malo contra Lewis Hamilton, simplemente creo que es la realidad. ¿Cómo de importante es el coche o estar en el momento correcto en el sitio correcto? Es muy importante, pero esto es F1. Pero cuando estás en ese lugar y en ese momento tienes que liderar, y Lewis lo está haciendo".

Asimismo, se muestra muy optimista en cuanto a sus opciones de poder campeón. Aunque, eso sí, siempre con el nuevo reglamento en vigor: "Sí, es posible ganar el tercer campeonato. Tenemos las posibilidades, la ambición. Tendremos que dar lo mejor de nosotros". "Considero a Renault una de las grandes oportunidades con las nuevas normas", explica sobre su tercer regreso al equipo galo.

¿Qué le hizo tomar la decisión de volver?: "Inicialmente fueron las nuevas reglas y lo segundo es que me sentía bien. me sentía fuerte, conduciendo muy bien. La pasada temporada me sentí muy bien en los coches. Estoy en un momento top de forma".

El asturiano marcó el mejor tiempo de los test de este martes, incluso superando a los Mercedes. Unos registros que sorprendieron a todos y que hacen soñar a Renault para 2021. El bicampeón está de vuelta y es más ambicioso que nunca.