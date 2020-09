Uno de los grandes alicientes de la próxima temporada en la Fórmula 1 es el regreso de Fernando Alonso a la parrilla de la mano de Renault (futuro Alpine). El piloto asturiano ha querido enrolarse de nuevo en el 'Gran Circo' y espera con ansia la llegada de 2022 y el cambio de normativa.

Ahora, a pocos días de que se cumplan 15 años de la conquista de su primer título mundial de F1, Alonso ha hecho un repaso a su carrera en un documental realizado por 'Amazon Prime', que estará compuesto por cinco capítulos en un total de cuatro horas de duración, y que verá la luz el próximo día 25.

"Soy una persona muy competitiva y lo único que me importa en la vida es ganar". Así arranca el documental del bicampeón, que posteriormente incide en tratar puntos como su carrera más dura, el momento de su retirada o los prejuicios que sobrevuelan sobre su persona.

En la línea de un tema que preocupa mucho a sus seguidores, el momento de su retirada, el asturiano señala que lo único que ha querido, incluso tras dejar la F1, ha sido seguir corriendo: "Cuando dejé la F1, mis amigos me dijeron, 'ahora por fin vas a hacer lo que quieras', y lo que quiero es correr, así que voy a seguir corriendo".

"Me gusta demasiado correr como para dejarlo, no sé qué hay al otro lado de la puerta. No me asusta, pero no estoy preparado aún para verlo. Pasará la gente y dejará de conocer lo que hiciste con el paso del tiempo, pero que llegue un día que no te reconozca nadie o no reconozca tu legado, da un poco de cosa", reconoce Alonso, dejando entrever que queda bastante para que cuelgue el volante.

Por otro lado, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 reveló cuál ha sido la carrera más dura a la que se ha enfrentado: "La seis horas de Spa con Toyota ha sido la más dura, un error tan fácil te dejaba fuera, tremendo", reseñó Fernando, refiriéndose a la gran nevada que él "nunca había visto antes".

A su vez, destacó que a lo largo de su carrera le han tachado de "frío" por tratar de ser él mismo de cara al público: "Puedes gustar más o menos, pero no puedes dejar de ser tu mismo, creo que tienes que ser auténtico y no tener máscaras delante de la gente. Que piensen que soy frío y distante es de lo mejor que me puede pasar, porque luego cuando me conocen se quedan encantados".

Por último, aunque no es algo desconocido por el público, Alonso reconoció ser amante del riesgo: "Cuando estás en esa fina línea cerca del límite es cuando más vivo te sientes. Si hay riesgo suele ser un poco más divertido, hay una explosión de vida dentro de ti cuando estás al límite del riesgo".