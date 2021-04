Con la duda de si volverá a tener la oportunidad de luchar por conquistar la prestigiosa Triple Corona (Mundial de F1, 24 horas de Le Mans y 500 Millas de Indianápolis) tras firmar un contrato que le unirá a Alpine, al menos, hasta finales de 2022, Fernando Alonso se encuentra 100% focalizado en su regreso a la Fórmula 1, pero con la espinita clavada de no haberse alzado (aún) con la IndyCar.

Jacques Villeneuve, expiloto y campeón en Indianápolis en 1995, se refirió hace unos días al papel del asturiano en la carrera en unas declaraciones a 'La Gazzetta dello Sport'.

"El primer año, donde fue fuerte, se dio cuenta de que haciendo sólo esa carrera es casi imposible de ganar. Debería correr en todos los óvalos y esto no le gusta", señaló Villeneuve en unas palabras que, parece, no han gustado a Alonso.

"Quién sabe quién tiene razón y quién no. Todos tenemos diferentes opiniones y diferentes puntos de vista sobre cómo correr y cómo alcanzar los objetivos", apuntó Fernando en la rueda de prensa previa a la carrera de Imola.

Seguidamente, explicó que de volver a la Indy, no será por "diversión": "Lo que otras personas digan sobre sus propias metas y sueños no afectará a mi forma de pensar o de ver las cosas. Si lo vuelvo a hacer, será por el sueño de la Triple Corona y por intentar lograr la victoria. No haré este tipo de carreras por diversión".

"No sé si volveré a hacer esa carrera y si no lo hago no es porque alguien más haya dicho que no puedo ganarla. Si no la vuelvo a hacer es porque no tengo la motivación para acudir", ha zanjado el piloto de Alpine, dejando la puerta abierta a una vuelta a la IndyCar con prácticamente 43 años.