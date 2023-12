Con 42 años, el piloto más veterano de la parrilla de la Fórmula 1, Fernando Alonso mantiene su motivación intacta. Este año ha subido en ocho ocasiones al podio con Aston Martin. Ha sido su estreno de verde y ha ido mucho mejor de lo esperado, incluso cerca de la victoria 33.

Pero hay algo que haría a Fernando cambiar de opinión y dejar el Gran Circo a corto plazo: el calendario. En 2024 se correrán 24 carreras. La temporada más larga de la historia. Y eso podría "agotar la batería" del bicampeón de la Fórmula 1.

En declaraciones que recoge 'Racing News 365', Alonso habla de la "exigencia" de la competición y de los 'tripletes': "He descubierto qué son tres carreras juntas y son este tipo de cosas las que agotan mi batería y no la conducción...".

"Hay otras cosas en la vida, ha sido una temporada muy exigente con sólo 22 carreras porque hubo dos cancelaciones y el año que viene hay 24 carreras", ha señalado el piloto de Aston Martin, compañero de Lance Stroll.

Su retirada no está cerca a pesar de los 42 años, pero lanza un aviso a los suyos: "Puede ser que sea con el calendario. Con un calendario exigente y cosas así, creo que un día voy a sentir que es el momento. No creo que llegue ese momento en cuanto a sentirme así de bajo, porque tengo una confianza extrema en mí mismo con mi rendimiento".

En 2018, tras varios momentos de sufrimiento al volante de McLaren, dejó la Fórmula 1. Eso sí, en aquel instante lo hizo con la intención de volver. No encontraba esa "motivación": "Dije incluso antes de 2018, que el día que deje de competir no será porque no me sienta motivado para pilotar".

Pero ahora esa motivación sí que existe. Él mismo ha apuntado que está tan fuerte como cuando era un chaval que empezaba en la F1. Una gran noticia para sus fans, que quieren a Fernando muchos años más en la competición y luchando por cosas importantes. Tal y como ha ocurrido este 2023.