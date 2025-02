Un ex de la F1 cree que Red Bull debería haber apostado por Carlos Sainz: "Con Verstappen…"

Red Bull despidió a Sergio Pérez y en su lugar colocó al joven Liam Lawson. Una decisión que muchos no entendieron pero que claramente era para mantener el liderazgo de Max Verstappen. El año que viene la escudería de las bebidas energéticas no tendrá la pareja de pilotos más fuerte, pero seguirá teniendo contento al neerlandés.

Y Gerhard Berger, expiloto de Ferrari, ha dicho en 'Auto Motor und Sport' que Red Bull debería haber apostado fuerte por Carlos Sainz, que se mudó a Williams.

"Probablemente no haya nadie que pueda ponérselo difícil realmente. Pero, en cualquier caso, hubiera elegido a Carlos Sainz. Aunque no creo que sea malo que pusieran a Lawson al lado de Max, quizá hubiera sido mejor para el joven coger primero más experiencia en Toro Rosso. Ya me gustaba Lawson en el DTM", dice el que fuera piloto de la Fórmula 1.

"Fue más rápido y más agresivo que Albon, y Albon está haciendo un buen trabajo en Williams. Por eso le recomendé a Helmut Marko que le echara un vistazo. Creo que Verstappen y Lawson pueden ser una buena pareja", expresa.

Sobre Verstappen, cuatro veces campeón del Gran Circo, tiene muy claro que es el más completo de la parrilla: "Es el mejor piloto, de eso no hay duda...".

"Pero antes de eso, el mejor piloto estaba en el mejor equipo. Mientras tanto, Max va apagando incendios. Ahora será emocionante ver si Red Bull puede volver a su poderío anterior o si Verstappen seguirá teniendo dificultades para ganar. Luego considerará si está en el equipo adecuado", dice para cerrar Berger.