Siguen los rumores que vinculan a Lewis Hamilton con Ferrari. En las últimas semanas, su entorno deslizó la posibilidad de abandonar Mercedes rumbo a Maranello. Mercedes ha tenido un mal inicio de temporada. Ha sido superado por Aston Martin y la distancia con Red Bull, líder destacado del campeonato de constructores, ha aumentado considerablemente respecto a las últimas carreras de 2022.

Eso ha provocado el enfado de Hamilton, que acaba contrato a final de la presente temporada y, de momento, ni ha renovado ni ha trascendido ningún avance en las negociaciones. La opción de Red Bull nunca ha sido contemplada ni por Hamilton ni por el equipo, ya que implicaría meter compartir equipo con Max Verstappen.

Hace dos semanas, el ex piloto Eddie Jordan animó al piloto inglés a fichar por Ferrari en un intercambio que acabase con Charles Leclerc en Mercedes. Ahora, otra voz autorizada le recomienda cambiar Brackley por Maranello.

El consejo llega de Gerhard Berger, ex piloto austríaco que corrió para Ferrari durante seis temporadas en las décadas de los ochenta y los noventa. Berger considera que si Mercedes no es capaz de volver a ganar, Hamilton debería cambiar de aires, y Ferrari es la única opción posible para el heptacampeón del mundo.

"Si Lewis no consigue tener un coche competitivo en Mercedes y también si tiene las puertas de Red Bull cerradas, ¿por qué no intentarlo con Ferrari en caso de que no quiera parar?. Quizá pueda solucionar los problemas que tienen. El compromiso de un piloto con un equipo no significa nada, nadie revela sus cartas", ha declarado Berger en una entrevista con el diario austriaco 'Kronen Zeitung'.

El ex-piloto cree que vestirse de rojo es el único gran reto que le falta por cumplir a Lewis Hamilton en la Fórmula 1. "Todos los pilotos de carreras quieren pilotar para Ferrari al menos una vez en la vida. Casi todos los mejores pilotos de la historia han estado allí en alguna ocasión. Ayrton Senna no fue porque sabía que no podría ganar allí, quizá pase lo mismo con Lewis", asegura Berger.

A pesar del aparente interés de Hamilton, Charles Leclerc y Carlos Sainz tienen contrato hasta el final de la temporada 2024, y por el momento Ferrari no se plantea romper el vínculo con ninguno de sus dos pilotos.