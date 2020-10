Con tan solo siete carreras para finalizar la temporada de Fórmula 1, un año extraño y diferente, pero que ha servido para ver como Mercedes continúa con su liderato en la parrilla, mientras que Ferrari sigue alejándose cada vez más.

Charles Leclerc ha hecho un repaso del año para 'As', donde ha tratado de explicar qué le pasa a la escudería italiana. "En este deporte los progresos se producen muy rápido y cualquier paso equivocado tiene enormes consecuencias. No viene de una cosa u otra, son muchas pequeñas diferencias que nos hacen sufrir. Pero Ferrari ha superado todos sus momentos duros y estoy seguro de que lo volveremos a hacer. Será largo, debemos ser pacientes, pero Ferrari puede volver para ganar", ha confesado el monegasco.

La temporada pasada, su primera en Ferrari, los resultados de Leclerc fueron mucho mejores ya que peleaba por poles y podios, mientras que ahora se encuentran en la zona media de la parrilla, pero ni siquiera la lideran. El piloto de la escudería italiana admite que es complicado, pero que tienen que seguir trabajando: "Me centro en mí mismo. Me motivo con los avances que tenga en la pista. Pero es una situación difícil para todo el equipo. Todos lo hemos aceptado e intentamos hacer el mejor trabajo posible. Me motiva cambiar la tendencia".

Mal momento para que Ferrari se hunda, ya que el año que viene Carlos Sainz se vestirá de rojo, el sueño de cualquier piloto, pero ahora que McLaren obtiene mejores resultados, lleva a plantearse si el español ha tomado la decisión correcta.

"Ir a Ferrari nunca puede ser una mala decisión. Es el equipo más mítico del paddock, cualquier piloto sueña con pilotar para Ferrari y, como digo, siempre han superado los periodos duros resurgiendo con más fuerza. No hablaré por él, pero estoy seguro de que Carlos no dudó ni un segundo cuando tuvo la oferta para venir, como habría sucedido con cualquier piloto. Estamos en una mala situación, pero sin ninguna duda ha tomado la decisión acertada", asegura Charles, a lo que añade: "Estoy muy, muy contento por él. Siempre ha sido un piloto muy competitivo y en cuanto supe que venía le escribí para darle la enhorabuena porque sé que para mí supuso un sueño unirme al equipo. Será bueno tenerle como compañero y estoy deseando correr con él por Ferrari. Es difícil no llevarse bien con Carlos, es un buen tipo. No le conocía antes de llegar a la F1, pero siempre hemos congeniado. Como persona me gusta y como piloto tiene mucho talento. Todo bien".

Tras la debacle de este año, no parece que vayan a tener tiempo suficiente para arreglar todos los errores de cara a 2021 y Leclerc es consciente de ello. "No habrá milagros. Hubo mejoras pequeñas en Rusia que iban en la buena dirección y espero que este año demos otro. En 2021 hay cambios pequeños en las reglas que espero que nos ayuden a recuperar prestaciones, pero no será suficiente para luchar por victorias. En 2022 el cambio será grande para todos y es donde debemos empezar esta nueva era de la F1 de la mejor forma posible", confiesa el monegasco.

La temporada pasada fue criticada la preferencia de Ferrari por un primer piloto, en este caso Sebastian Vettel, especialmente porque no era el que mejores resultados conseguía. Sobre quien será a partir de 2021 el líder en Ferrari, Leclerc asegura que no le interesa: "Nunca he prestado atención a la historia del número uno y número dos. Desde fuera todos quieren averiguarlo, pero a mí no me gusta trabajar así. Carlos tiene talento y no creo que venga a Ferrari para ser el número dos. Será competitivo. No tenemos que hacer tonterías en el asfalto, pero el mejor debe ganar en la pista y siempre ha sido así en la F1. Estoy feliz por que venga al equipo y no habrá número uno y dos".

Lo que sí es seguro es que la temporada que viene es probable que la lucha esté en la zona media, ya que con Mercedes liderando la parrilla, tendremos a Leclerc y Sainz en Ferrari, el regreso de Fernando Alonso a Renault, a Sebastian Vettel en Aston Martin y a Lando Norris junto con Ricciardo en McLaren. Y todos ellos lucharán por liderar el grupo.