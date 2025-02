Censura en las radios de la F1: el presidente de la FIA pide "disciplina" a los pilotos

Ben Sulayem, presidente de la FIA, no descarta que se censuren las radios de los pilotos si no siguen las nuevas normas que ellos imponen.

La guerra entre la FIA y los pilotos de la Fórmula 1 es total. Después de conocerse cuáles serán las sanciones por decir palabrotas, ahora el presidente, Ben Sulayem, ha adelantado que "tal vez" haya más censura en las radios si los protagonistas no se pronuncian como el organismo regulador cree que deberían hacerlo.

Así lo ha dicho Ben Sulayem en 'SoyMotor': "Sí, tal vez haya más censuras en las radios...".

"¿Seguimos adelante y luego apagamos las radios? Tal vez. ¿Las retrasamos? Tal vez. Hay muchas cosas en las que trabajaremos ahora con nuestro promotor, el promotor de la FIA. Seguimos siendo los dueños del campeonato", dice el presidente de la FIA en un acto celebrado en el futuro circuito de Madrid.

Pide "respeto" en sus palabras a los pilotos: "Nuestros pilotos y nuestros embajadores tienen que salir y enviar mensajes claros. ¿Vamos a permitirles que utilicen malas palabras? Tenemos que respetar. La FIA se basa en el respeto, ése es nuestro fundamento y así seguirá siendo". Max Verstappen ya fue sancionado la pasada temporada en este sentido.

"Los pilotos tienen mi teléfono. Soy el presidente más accesible que jamás ha existido... ya veréis. Me hablan, están muy contentos, pero claro, cuando yo era piloto, también me quejaba. Y cuando algo no me gustaba, me quejaba más, pero trataba de estar callado y luego esperar a la siguiente carrera para ganar. Así que, ya veis, es natural, es humano", dice.

También pide "disciplina": "También la disciplina es muy importante para ellos. No estamos aquí para castigar a nadie. Sólo estamos aquí para hacer un buen deporte. Dar ejemplo en el deporte es muy importante".

"Si sigues adelante y dices malas palabras, entonces tus hijos no querrán ir allí. Los padres dirán: 'no vayas a esto'. Si quieres decir esas palabras, las dices donde quieras. No es asunto nuestro", dice para finalizar el presidente de la FIA.