Carlos Sainz sale 18º en el GP de Australia: "Increíble la mala suerte, era una vuelta para meterme en el top 10"

Carlos Sainz cayó eliminado en la primera ronda clasificatoria del Gran Premio de Australia con el decimoctavo mejor tiempo. El madrileño explicó que la clave de su resultado fue que se encontró al Williams del polaco Robert Kubica, que había pinchado, y eso le hizo perder tiempo.

"Increíble la mala suerte, porque era una vuelta buena para meterme en el 'top ten' y pasar a la Q2 fácil y he encontrado al Williams parado y he pedido dos décimas que me han costado todo", relató Sainz.

El piloto madrileño lamentó que con el ritmo que llevaba tenía "fácil para pasar a la Q2", pero cuando pasa algo así "no hay nada que hacer". "Sabíamos que en clasificación podíamos ir mejor, sorprendido porque tener una vuelta para meternos en el top ten es positivo, pero está todo tan apretado, que te pasa una cosa de estas en Q1 y estás fuera", añadió.

Respecto a la carrera de mañana, Sainz anticipó una prueba "difícil" al empezar "tan atrás". "Hay que ser positivos, pero es verdad que en una clasificación tan apretada, estar delante habría sido importante", finalizó.