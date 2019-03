Carlos Sainz: "Si el equipo sigue mejorando este año nos lo vamos a pasar bien"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren) se ha mostrado satisfecho con la séptima plaza de salida conseguida en la sesión de calificación del Gran Premio de Baréin, además de reconocer que desconoce por qué su monoplaza está "tan cerca" del Mercedes de Valtteri Bottas, y ha afirmado que si los McLaren siguen "mejorando" se van "a divertir" mucho esta temporada.

"Vamos a seguir mejorando, los dos -Lando Norris y él- estamos empujando al equipo en la misma dirección. Estoy seguro de que nos lo vamos a pasar bien si el equipo sigue mejorando", señaló en declaraciones a Movistar F1 tras la sesión en Sakhir.

El madrileño pudo desquitarse este sábado de la debacle de Australia, donde no superó la Q1. "En Melbourne, Kubica me había molestado, si no hubiese hecho una vuelta buena; me dio mucha rabia empezar el año tan mal en 'qualy'. No nos ha pasado nada y ahí estamos. Si todo está bien, todo va a estar apretado con Lando; es un piloto muy rápido a una vuelta, el tío lo está haciendo muy bien. Nos vamos a divertir este año", apuntó sobre el británico, que partirá noveno.

Además, Sainz se mostró contento con el avance de McLaren con respecto a la primera carrera. "Hemos metido a los coches en Q3, que es algo que hace mucho que no pasaba en este equipo. Esto demuestra que estamos trabajando bien, en la dirección correcta. El invierno duro y la mitad del año pasado intentando entender los problemas del coche están empezando a surtir efecto ahora", manifestó.

"Estamos mejorando el coche, de la primera a la segunda carrera ya lo hemos mejorado, y hoy somos casi el mejor del resto, que hace tres o cuatro meses era impensable, estábamos a medio segundo", prosiguió.

Sin embargo, le sorprendió estar a medio segundo del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes). "Es un poco difícil de entender por qué estamos tan cerca. Es mejor, más divertido para el espectador. Hemos estado a punto de batir a un Red Bull, el año pasado estábamos a dos segundos por vuelta. Es un poco extraño todo, pero mejor", subrayó.

Sobre el monoplaza, resaltó que "frena bien" y que tiene "buena velocidad punta", lo que les permite hacer "bastante bien" la primera curva. "Hay que seguir trabajando en la carga aerodinámica, porque es lo único que nos diferencia de Ferrari. No estamos para pensar en Ferrari todavía, hay que pensar en nosotros. Enhorabuena a todo el equipo, ha sido un invierno duro y tener a los dos coches en Q3 seguro que a la fábrica le hace mucha ilusión", concluyó.