Carlos Sainz ha hecho podio en el GP de Rusia... pero no se fue del todo feliz de Sochi. El madrileño de Ferrari lideró durante varias vueltas y por ello se va con la sensación de que aquí podía haber llegado su primera victoria en la Fórmula 1 tras una carrera loca con agua al final.

"Lo pasamos mal aún con el neumático delantero y no nos podemos conformar. Para la próxima espero que si soy primero no me adelanten con esa facilidad", afirma en un mensaje para la 'Scuderia'.

Carlos sabe que ha sido una carrera muy complicada: "No hay que engañarnos. Hemos sufrido. Tuvimos que gestionar gasolina y ruedas".

"Pero acertamos en el momento de parar. Empezó a llover en el primer y en el segundo sector. Y el coche ya ni se podía mantener en pista. Me dije a mí mismo que había que parar porque de no hacerlo habría chocado", dijo en 'DAZN F1'.

Sainz insiste: "No nos pueden pasar con esta velocidad. Hay que ir a por la victoria, hay que trabajar un poco más en el neumático y podremos hacerlo".

"El champán supo demasiado bien. Adelanté a Norris, que se lo prometí, y con duros hemos tenido un buen ritmo de carrera", sentencia.