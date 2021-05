Carlos Sainz obtuvo el peor resultado con Ferrari en Portugal en lo que llevamos de temporada. El piloto español consiguió una undécima posición y tras dos buenas carreras en Bareín e Imola, en Portimao se quedó fuera de los puntos. Aún así, el '55' confía en seguir adaptándose al SF21, del que dice que todavía es pronto para sacarle el máximo potencial.

Dos días después, el piloto madrileño ha analizado varios temas de este inicio de temporada apasionante. En un acto telemático organizado por uno de sus patrocinadores, Sainz se ha mostrado autocrítico tras la actuación del domingo, de la que dice que es "parte de aprendizaje" para seguir mejorando con la escudería de Maranello.

"Quizás no tuve la mejor resalida tras el coche de seguridad, a ver si aprendo bien a manejar el coche, baterías, etc, pero para dar el cien por cien como piloto de Ferrari aún queda. Saber hacer la carrera y la estrategia perfecta me falta aún un poco de integración, es parte del aprendizaje, aún quedan 20, voy cumpliendo plazos, hay una progresión constante", dice Carlos, cuya estrategia del equipo de usar el neumático medio no produjo el rendimiento esperado.

"Son cosas de las carreras lo que pasó en Portugal, y cuando hay 23 va a pasar más veces y cuanto antes pasemos por estas experiencias y carreras duras, antes voy a lograr aprender de ello y entender bien cómo trabajar mejor para que no vuelva a pasar. Ensayamos muchas estrategias y a mí me parecía lógico y usar el medio, lo del duro no lo sabía nadie, y a toro pasado todo se ve más fácil. Todo esto me hará más fuerte. Estamos analizando porque no funcionó ese neumático medio, nuestro coche subviraba mucho con él, más que Norris y no nos engañemos, hacer esas tres vueltas fuertes mías también ayudó", explica el español.

Sobre el "carrerón" de Fernando Alonso

"Prefiero estar delante y no tener que adelantar a Fernando, ya se vio lo que pasó, la poca resistencia que pude hacer pero me alegro por él, hizo un carrerón y se lo merece, aunque en mi caso la clave fue que nunca tuvimos que ir hacia atrás. Alpine ha mejorado y van a estar ahí a partir de ahora si recuperan sensaciones, serán un coche a batir en mitad de parrilla más pronto que tarde", sostiene Sainz.

"El GP de España siempre se me ha dado bien"

"Tengo muchas ganas de mi primera carrera en casa como piloto de Ferrari aunque preferiría con las gradas llenas, pero bueno, es lo que toca. Siempre se me ha dado bien, hay que ver qué ha cambiado y a ver, puede ser muy interesante. El corazón de la F1 sigue en Europa y lo sigue dejando claro, si podemos o no seguir en el calendario en España ya es otra cosa", dice Sainz de cara al Gran Premio de España, que tendrá lugar en Montmeló el próximo fin de semana.

"Hamilton está a un nivel muy alto"

"Si alguien lo está haciendo particularmente bien ahora es Hamilton con el Mercedes. La verdad es que me sorprendió la facilidad con la que pasó a Verstappen y Bottas, para adelantar en F1 como lo hizo tienes que ir mucho más rápido o hacer algo especial, así que creo que está a un nivel muy muy alto para con el Mercedes, que no es más rápido que el Red Bull ahora, hacer las carreras que está haciendo. Es sorprendente la capacidad que tiene para ir tan rápido en carrera, mi admiración y respeto", manifiesta el piloto de Ferrari.