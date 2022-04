El inicio de Ferrari en el Mundial de Fórmula 1 2022 está siendo demoledor para sus rivales. Charles Leclerc lidera la clasificación general con 71 puntos y Carlos Sainz es tercero con 33. Uno de los principales motivos de este progreso de la escudería italiana con respecto a la temporada pasada es la mejora del motor.

Después de cinco temporadas consecutivas con motor Mercedes, Valtteri Bottas ya conoce a la perfección el motor de Ferrari, a pesar de estar debutando con él este mismo año en Alfa Romeo. El Ferrari F1-75 ha demostrado un potencial tremendo en las tres primeras fechas del calendario y muchos apuntan a la potencia del motor como principal responable.

"El despliegue de energía y la estrategia en carrera es diferente en términos de cómo lo administra. Parece que con la unidad de potencia de Ferrari, el piloto hace más cosas manualmente en comparación con el Mercedes, con el que había muchos más modos automáticos", desveló Bottas.

El finlandés se muestra muy contento del funcionamiento en su equipo actual: "Al menos en Alfa Romeo, hay más gestión manual, más responsabilidad para el piloto. No me importa. Es bueno administrar la batería y esas cosas". Y con respecto a la unidad de potencia italiana detacó que "en la potencia del motor, honestamente, no hay gran diferencia. ¡Eso significa que progresaron desde el año pasado!".

"Para mí, la mayor diferencia es la manejabilidad. Es una fortaleza del motor de Ferrari, la capacidad de conducción. Desde las salidas de las curvas, parece que da más opciones sobre qué marchas usar, etc. La maniobrabilidad, diría yo, es la gran ventaja del motor Ferrari", concluyó Valtteri Bottas.