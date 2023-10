Leo Messi ha vuelto a vestir la albiceleste en el choque que enfrentaba a Argentina y a Paraguay. Un partido que ganaron los locales por un gol a cero pero que el protagonismo no se lo llevó, precisamente, el resultado.

Y es que Antonio Sanabria, jugador de Paraguay que coincidió con Leo en el FC Barcelona, escupió al astro argentino por la espalda durante el encuentro y, a pesar de que Messi no se dio cuenta en el momento, después del partido no dudó en responderle.

"La verdad que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad no sé ni quién es el chico este. No lo vi. Solo me dijeron ellos. Tampoco quiero dar importancia porque va a salir a hablar en todos lados y es peor. Se va a hacer conocido, así que mejor dejarlo ahí", comentó Leo tras el partido.

Sanabria, por su parte, ha tratado de quitarle peso al asunto escudándose en que, a pesar de lo que se ve en las imágenes, no fue así: "No pasó nada con Messi. Parece que lo escupo pero nada que ver".